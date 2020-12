“Pillole di benessere”, quarto e ultimo appuntamento per il 2020

CAVEZZO, CONCORDIA – In diretta sulle pagine Facebook dei Comuni di Cavezzo e Concordia sulla Secchia, che organizzano in collaborazione la rassegna, il quarto e ultimo appuntamento per il 2020 con “Pillole di benessere”, in programma giovedì 17 dicembre a partire dalle ore 20.45. In un dialogo con Roberta Covezzi e Jenny Pinca, rispettivamente psichiatra e dietista dell’Ausl Modena, si parlerà di sani stili di vita, alimentazione e disturbi alimentari in bambini e ragazzi durante la pandemia, in un appuntamento intitolato “Le tagliatelle di Nonna Pina”. Durante la diretta interverranno anche le consigliere Maura Oddolini per Cavezzo ed Elena Pitocchi per Concordia. Anche al termine di questo incontro, come avvenuto in occasione dei tre precedenti, i sindaci dei due Comuni daranno aggiornamenti sull’andamento epidemiologico delle rispettive realtà.

