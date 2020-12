Platis e Tirabassi (FI):”Interrogazione in Provincia per verificare il pieno utilizzo dei tamponi rapidi”

Nota di Antonio Platis, Consigliere Provinciale FI, e Antonio Tirabassi, Coordinatore provinciale Forza Italia Seniores, su tamponi e organizzazione Ausl:

In merito alla vicenda di Mirandola, per quanto dolorosa, registriamo che tutte le attenzioni erano state poste in essere, compresa la scelta di cambiare sede degli incontri con i parenti per tenere il più possibile in isolamento i positivi.

La politica ha il compito di creare le condizioni perché questi casi non si ripetano.

Per questo depositeremo un’interrogazione in Provincia per sapere se e quando sono stati utilizzati i tamponi rapidi e lo stato della gravissima carenza di personale infermieristico ed ausiliario nelle case protette. Non è ammissibile una ‘guerra’ tra Ausl ed Asp per ‘rubarsi’ i paramedici. La Regione deve intervenire.