San Felice, i regali dei ragazzi delle Medie nei negozi di Ricommerciamo

SAN FELICE SUL PANARO – A causa dell’emergenza Covid, quest’anno il Comitato Genitori non allestirà il banchetto natalizio per la vendita degli oggetti natalizi realizzati dai ragazzi presso la Scuola Media. In compenso, dall’11 dicembre sono state distribuite 7 scatole con gli oggetti natalizi realizzati dagli alunni della Scuola Media in alcuni negozi di Ricommerciamo (Selica, Forno, La Giraffa, Le cose di Giada, Mamitu’, Bozzoli, Edicola Cervi). Le scatole saranno esposte nei negozi e i clienti possono prendere un oggettino, appositamente confezionato, e solo se lo vorranno lasciare una piccola offerta.

È un modo per continuare a creare un ponte tra SCUOLA e NEGOZIANTI, tra ISTRUZIONE e TERRITORIO, tra RAGAZZI e ADULTI, tra ALUNNI e CITTADINANZA, e soprattutto AUGURARE UN SERENO NATALE.





