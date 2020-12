San Felice sul Panaro, in distribuzione “Appunti Sanfeliciani”

SAN FELICE SUL PANARO – È in distribuzione il numero 6 di dicembre 2020 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero segnaliamo un ampio inserto speciale realizzato in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, articoli sulle vaccinazioni antinfluenzali al Pala Round, sui personaggi “storici” e sulle associazioni cittadini, mentre continua il viaggio alla scoperta dei produttori del salame di San Felice. Riflettori puntati anche su un musicista emergente che lavora in Comune.

Il giornale può essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net).

