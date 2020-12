Scivola in casa e non riesce più a rialzarsi, i vicini sentono i suoi lamenti e chiamano i soccorsi

Ieri notte, intorno alle due, i carabinieri di Carpi sono intervenuti presso l’abitazione di un nonnetto novantenne il quale, poco prima, dopo essersi recato in bagno, aveva perso l’equilibrio ed era andato a finire dentro la vasca da bagno, da cui non riusciva più ad alzarsi. I vicini di casa, udite le lamentele provenire dall’appartamento sottostante, hanno telefonato al 112 mettendo così in allerta i carabinieri; poco dopo i militari sono arrivati presso quell’abitazione e, con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti ad accedervi, soccorrendo l’anziano signore, ancora impossibilitato a muoversi. Fortunatamente l’uomo non ha riportato alcuna lesione e tutto si è concluso con una risata liberatoria. Stamattina l’uomo ha voluto nuovamente incontrare i militari che lo hanno soccorso, invitandoli presso la sua abitazione, con i quali si è voluto intrattenere bevendo un caffè e raccontando alcuni aneddoti della sua giovinezza.

