Silvia Zamboni (Europa Verde): “Un climate clock in regione, non c’è tempo da perdere per la svolta verde”

Silvia Zamboni, Capogruppo Europa Verde: “Non ci sono alternative all’adozione di politiche ecologiste contro l’emergenza climatica. Quell’orologio sarà un monito per gli amministratori e un incoraggiamento ad adottare politiche green per curare la febbre del pianeta”.

Nella sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sarà installato un Climate Clock, un orologio con cifre di colore rosso e verde. Le prime indicano il tempo che resta per invertire la rotta dei cambiamenti climatici, le seconde indicano la percentuale di energia mondiale fornita al momento da fonti rinnovabili.

La proposta, avanzata congiuntamente dalle consigliere Silvia Zamboni di Europa Verde e Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, è stata approvata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa.

“Sono soddisfatta che sia stata approvata la proposta di installare in Assemblea legislativa un Climate Clock, un orologio sul clima, che sarà il richiamo visibile alla necessità di avviare l’imprescindibile svolta verde nelle politiche regionali – dichiara Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente dell’Assemblea legislativa – Ora l’impegno delle istituzioni dovrà essere quello di evitare che quell’orologio rimanga un simbolo isolato. Raccogliendo l’appello dei giovani dei Fridays for future, dobbiamo coinvolgere imprese e cittadini, sensibilizzandoli sul tema del riscaldamento globale e sull’importanza di avere comportamenti e fare scelte responsabili nei propri ambiti. I fondi del Next Generation Eu e del Green Deal sono un’occasione imperdibile per finanziare la svolta verde a 360 gradi creando occupazione pulita e un ambiente in cui si vive meglio. Non c’è più tempo da perdere per dare concretezza alla svolta verde: non c’è un Pianeta B, questa Terra è l’unica che abbiamo. L’orologio sul clima con le lancette rosse e verdi sarà un monito per gli amministratori e un incoraggiamento ad adottare politiche rispettose degli equilibri del pianeta”.

