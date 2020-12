Soliera, Capelli e Rossi rispondono alle contraddizioni della sinistra

SOLIERA – Risposta di Rita Capelli e Andrea Rossi, Consiglieri M5S Soliera, ai capigruppo della maggioranza di Soliera:

Tanto rumore per nulla ovvero i rimborsi per i consiglieri di AESS agenzia per l’Energia e lo sviluppo Sostenibile che dalla sua costituzione nel 1999 ad oggi non li ha mai erogati, e non si vede un motivo per introdurli ora in un momento di pandemia che obbliga tutti alle video riunioni. Ma forse tutta questa polemica nasce per coprire il vero intento di censura delle opposizioni, di reale ci sono i fatti, ovvero un PD che pontifica il consumo di suolo zero, poi consente la costruzione di un capannone da 1500mq in aperta campagna, una sinistra ambientalista che vota per la caccia e lo sterminio delle nutrie, che non sostiene la micromobilità elettrica, e l’installazione di impianti fotovoltaici, una lista Viviamo Soliera stampella del PD senza progetti propri.

Sulle allusioni alle competenze personali noi consiglieri del M5S di Soliera sappiamo di non sapere, a differenza del capogruppo PD che reclama al presidente del consiglio il diritto all’ultima parola essendo il “Partito più grosso”.