Sorbara, concluso l’intervento di messa in sicurezza alla Pensilina del Cristo

SORBARA – Novità per la fermata delle corriere in località Cristo a Sorbara. Si è concluso l’intervento alla pensilina di AMO per la messa in sicurezza della fermata SETA sulla strada statale 12 (via Canaletto), in direzione Modena.

L’area dedicata all’attesa dei mezzi è stata ampliata e arretrata di alcuni metri, allontanandola dalla sede stradale, per evitare di lasciare gli utenti a ridosso del ciglio della strada e garantire uno spazio più adeguato ai tanti studenti che la utilizzano (non solo sorbaresi, ma anche della frazione San Lorenzo di San Prospero). È stato dunque realizzato un intervento atteso da anni dalle famiglie e dagli studenti sorbaresi, che prendono la corriera per andare a scuola a Modena: “Per noi era un intervento prioritario ed è grande la soddisfazione per averlo portato a termine, nonostante imprevisti e ostacoli di varia natura – commenta Angelo Giovannini, Sindaco di Bomporto –. Avevamo preso un impegno con gli studenti che utilizzano i mezzi pubblici e finalmente è realtà, un progetto che garantisce loro maggiore sicurezza, a vantaggio anche della circolazione stradale”.

I lavori di messa in sicurezza, interamente finanziati ed eseguiti dall’Amministrazione comunale di Bomporto, si sono resi possibili grazie alla disponibilità della famiglia Galanti, proprietaria del terreno, che ha gentilmente concesso in comodato gratuito al Comune l’utilizzo della porzione necessaria a eseguire l’intervento della nuova pensilina.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017