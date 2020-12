Truffe online, mai abbassare la guardia, due casi denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri di Carpi, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per truffa un uomo di 48 anni, originario e residente in Lombardia, poiché, mediante un’inserzione pubblica su un sito internet di acquisti on-line, ha ottenuto dalla vittima una ricarica postepay di oltre 1300 euro quale compenso per l’acquisto, mai andato a buon fine, di un divano.

I Carabinieri di Savignano sul Panaro, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito per truffa una donna, originaria del Piemonte, la quale, con artifizi e raggiri, ha ottenuto dalla vittima 2000 euro sotto forma di ricarica della propria carta prepagata, quale corrispettivo per l’acquisto, mai perfezionatosi, di un quadriciclo per disabili, la cui inserzione era stata pubblicata su un sito internet di acquisti on line.

