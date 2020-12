Una rara cicogna nera nelle valli di Mirandola

MIRANDOLA – Da qualche giorno una Cicogna nera frequenta la valle mirandolese in compagnia di alcune Cicogne bianche ….In Italia la Cicogna nera è una specie rara: dopo anni di assenza è tornata a nidificare nel 1994 in Piemonte (nel parco naturale del Monte Fenera) per poi ricolonizzare anche Calabria (1997), Basilicata (2000) e Lazio (2002) e Campania (Monteverde, 2010), è una specie elusiva che nidifica in boschi umidi o foreste vicine a zone umide, prevalentemente nel Nord Europa, e pareti rocciose (prevalentemente in zone con clima mediterraneo, come Spagna, Grecia o Italia meridionale).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017