Carpi, Centrosinistra: “Stiamo dalla parte di Hasnain Abbas Bhatti”

Il Gruppo consiliare Centrosinistra per l’Unione Terre d’Argine si schiera dalla parte di Hasnain Abbas Bhatti, il cittadino italiano di origini pakistane che, nei giorni scorsi, ha ricevuto una lettera anonima di chiaro stampo xenofobo. Ecco la nota del Gruppo consiliare:

“Il Gruppo consiliare Centrosinistra per l’Unione Terre d’Argine esprime solidarietà e vicinanza ad Hasnan Abbas Bhatti, a cui è stata indirizzata una lettera anonima contenente offese personali e l’invito a emigrare altrove. Hasnan Abbas Bhatti è cittadino italiano, cittadinanza ottenuta dopo un iter burocratico travagliato durato 16 anni, è perfettamente integrato, lavora e vive nella nostra comunità, nel rispetto delle regole che valgono per tutti. Condanniamo ogni azione e ogni pensiero di chiaro stampo xenofobo. Ricordiamo che l’Unione Terre d’Argine nasce e si sviluppa per favorire la cooperazione e lo sviluppo fra i Comuni aderenti, in un’ottica di accoglienza e di crescita reciproca. Secondo questo spirito in seno all’Unione è nata e si è sviluppata la Consulta per l’Integrazione. Un organismo importante, che tanto sta facendo per rendere sempre più inclusiva la nostra comunità. Bene quindi che le forze dell’ordine indaghino per individuare i responsabili di quanto accaduto. Occorre contrastare con fermezza ogni forma di odio e rancore sociale”.