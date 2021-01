Cavezzo e Concordia, giovedì 14 sulle pagine Facebook dei Comuni incontro sul tema vaccinazioni

CAVEZZO e CONCORDIA – I Comuni di Cavezzo e Concordia promuovono per giovedì 14 gennaio alle ore 20.45 un incontro in diretta Facebook sulle rispettive pagine social per spiegare il percorso che porterà alla vaccinazione della popolazione contro il virus Covid-19 e l’importanza del vaccino per proteggere la comunità e riprendere gradualmente la nostra vita normale. L’incontro sarà introdotto dai sindaci di Cavezzo e Concordia, Lisa Luppi e Luca Prandini, e prevede la partecipazione della dott.ssa Silvana Borsari, direttrice sanitaria dell’Ausl di Modena e referente della campagna vaccinale per la provincia di Modena. Porteranno il loro contributo anche il consigliere di Cavezzo Davide BertonI e la vice sindaca di Concordia e assessore alla sanità Paola Giubertoni. I cittadini potranno avanzare domande ai relatori attraverso i commenti sulla diretta Facebook. “Un vaccino sicuro ed efficace è la nostra via d’uscita dalla pandemia – commentano i sindaci di Cavezzo e Concordia – ed è intenzione dei nostri comuni fornire ai cittadini tutte le informazioni utili e mettersi a disposizione delle autorità sanitarie affinchè la campagna vaccinale sia la più capillare possibile”. La prima fase prevede la somministrazione del vaccino ad operatori sanitari e persone fragili, fra cui gli ospiti delle strutture per anziani, e successivamente agli altri gruppi di persone ritenute prioritarie dal piano vaccinale predisposto dal governo fino alla somministrazione all’intera popolazione per sconfiggere definitivamente il virus.

