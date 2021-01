Concordia e Cavezzo, Aipo non sarà presente all’incontro sui problemi del Secchia

CONCORDIA E CAVEZZO – Cambio di programma delle ultime ore per la diretta Facebook sulle pagine social dei comuni di Cavezzo e Concordia, per affrontare il tema “Il fiume Secchia, il rischio idrogeologico e le attività di Aipo”. Per sopraggiunti impegni, l’ing. Federica Pellegrini di Aipo non potrà partecipare questa sera alla diretta in programma dalle 20.45. L’incontro online cambierà, dunque, il proprio titolo in “Il fiume Secchia, il sistema di allertamento e le attività della Protezione Civile”, e vedrà come ospite Francesco Gelmuzzi, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Confermati tutti gli altri interventi, come da volantino sottostante.

