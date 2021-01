Covid, lettera aperta alla Regione: “Il personale del trasporto pubblico venga inserito tra le categorie da vaccinare il prima possibile”

Nota di FILT CGIL EMILIA-ROMAGNA, FIT CISL EMILIA-ROMAGNA, UILTRASPORTI EMILIA-ROMAGNA, FAISA-CISAL EMILIA-ROMAGNA e UGL FA EMILIA-ROMAGNA:

In queste ore abbiamo scritto al presidente della Regione Stefano Bonaccini, all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini e all’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini affinché il personale dei servizi di trasporto pubblico (gomma e ferro) venga inserito tra le categorie da vaccinare il prima possibile. I lavoratori e le lavoratrici di questo settore non si sono infatti mai fermati durante la pandemia, garantendo così ai cittadini il diritto alla mobilità. Per poter garantire la piena erogazione e funzionalità di un servizio essenziale, è quindi necessario offrire con priorità a questa categoria la vaccinazione antiCovid, seguendo una programmazione compatibile con la regolarità del servizio senza aggravare i costi a carico delle aziende.