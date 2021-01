Domenica 17 gennaio, a Cibeno di Carpi incontro presieduto dal Vescovo Castellucci

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si celebra dal 18 al 25 gennaio, domenica 17 gennaio, alle 16, nella chiesa della Santissima Trinità a Cibeno di Carpi, si terrà la Veglia ecumenica di preghiera organizzata dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e dalla Consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Carpi.

L’iniziativa si pone in continuità con il cammino di conoscenza e di dialogo intrapreso già da tempo dalla Chiesa di Carpi con le altre confessioni cristiane e le altre religioni presenti nel territorio diocesano e sulla scia degli incontri pubblici svoltisi nel 2020, in piena pandemia, a Carpi e a Mirandola.

La liturgia sarà presieduta dal Vescovo Erio Castellucci, affiancato da padre Arcadie (Chiesa Ortodossa Moldava, San Spiridione – Carpi), padre Vasile (Chiesa Ortodossa autocefala di Romania, Carpi), padre Simion (Chiesa Ortodossa Moldava del Patriarcato Ecumenico, San Demetrio, Mirandola), e dal cappellano Matteo Brozzi (Chiesa Cristiana Pentecostale The River, Mirandola).

