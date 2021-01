Festeggiano in 10 il compleanno di un amico a casa: multe per più di 3 mila euro

Festeggiavano un compleanno di un amico all’interno di un appartamento in Piazza Verdi a Colorno, nel Parmense, violando, così, la normativa anti-Covid.

Protagonisti della vicenda 10 giovani tra i 20 e i 25 sanzionati, multati dai Carabinieri per una somma complessiva di 3.200 euro.

A fare intervenire i militari, nella serata di lunedì, una segnalazione di musica ad alto volume proveniente da un appartamento. Individuata la casa, gli uomini dell’Arma hanno trovato, al suo interno, i giovani intenti a festeggiare.

Questi, compreso di aver sbagliato nel comportarsi in questo modo, si sono scusati con i Carabinieri ed hanno già ottemperato al pagamento delle multe. (ANSA).

