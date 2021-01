Finale Emilia, anziano deceduto con Coronavirus a Cona

Ogni giorno, da febbraio 2020, vi diamo notizia dei nuovi contagi da Coronavirus e dei decessi avvenuti nella provincia modenese. La fonte dei dati è la Regione con l’Ausl di Modena, e se un cittadino della Bassa viene a mancare in un’altra provincia non rientra nella rilevazione quotidiana che si basa, come detto, su dati solo modenesi.

E’ questo il caso di un cittadino d Finale Emilia, un anziano di 83 anni che era stato ricoverato a Cona, ospedale del ferrarese poco distante da Finale. Nel suo caso, fa sapere Ausl Ferrara che ha modalità comunicative diverse da Ausl Modena, erano presenti patologie diverse.

Salgono dunque a 114 i decessi riguardanti cittadini della Bassa in questa seconda ondata di Coronavirus.

DECESSI NELLA BASSA, SECONDA ONDATA CORONAVIRUS

Bastiglia 1

Bomporto 3

Camposanto 3

Carpi 6

Cavezzo 10

Concordia 5

Finale 14

Medolla 4

Mirandola 38

Novi 3

Nonantola 6

Ravarino 2

San Felice 8

San Possidonio 3

San Prospero 3

Soliera 22

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017