Fino a 150 mila euro per le nuove attività, apre il bando regionale per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici terremotati

Il 4 marzo 2021 è la data del clickday per accedere al bando regionale per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici.E’ una scadenza importante per tutti coloro che vogliono rinnovare o ampliare la propria attività, avviare una nuova impresa o trasformare un’idea in una start up. Ma il bando si rivolge anche alle associazioni, che possono trovare fondi per aprire una sede.Il bando regionale prevede la possibilità di ottenere contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 150.000 € per ogni attività.E’ un’occasione importante per Concordia, e l’Amministrazione ha promosso assieme a Lapam, CNA e Fondazione Riusiamo l’Italia il progettoRiConcordiaproprio per sfruttare al massimo questa opportunità e inserirla in una progettualità che guarda alla fase finale della ricostruzione e al reinsediamento del centro storico.L’Amministrazione e i partner del progetto RiConcordia sono a disposizione di coloro che vogliono arrivare preparati a questo importante appuntamento per sostenere la propria imprese e far crescere il centro storico di Concordia.Per ulteriori info visita: https://www.riconcordia.it/bando/ Contatta lo staff di RiConcordia per un appuntamento: www.riconcordia.it/contatti/ – mail: progetto.riconcordia@comune.concordia.mo.it