Focolaio di Coronavirus in Cardiologia al Policlinico di Modena

È sotto controllo il focolaio che si è sviluppato nei giorni scorsi nel reparto di Cardiologia del Policlinico di Modena, che ha coinvolto otto pazienti e tre operatori sanitari.

Come spiega in una nota Luca Sircana, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, “il focolaio è emerso in seguito al riscontro del contagio in un paziente già ricoverato, che al momento del ricovero era risultato negativo al tampone molecolare. Lo screening immediatamente attivato su tutti i pazienti e operatori ha permesso di individuare gli ulteriori casi, che sono stati tempestivamente posti in isolamento. Contemporaneamente è stata avviata l’indagine epidemiologica e sono state messe in atto le altre misure necessarie per contenere la diffusione del contagio. Lo screening proseguirà nei prossimi giorni”.

