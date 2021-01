Giorno della Memoria, Rifondazione Comunista invita cittadini e sindaci a firmare legge contro propaganda fascista e nazista

In occasione della Giornata della Memoria Rifondazione Comunista invita le cittadine e i cittadini a sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare che punisce la propaganda nazista e fascista promossa dal sindaco di Sant’Anna di Stazzema, il piccolo paese della Versilia segnato da una delle più efferate stragi di civili messe in atto dai militari tedeschi nell’agosto del 1944 e costata la vita a 560 civili. Invitiamo anche tutti i sindaci e i consiglieri comunali a sottoscrivere la mozione e a promuoverla presso i propri comuni.

La proposta di legge è finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano la propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget. Si viene così a riempire un vuoto normativo lasciato scoperto dalle Leggi Scelba e Mancino, in quanto oggi ci sono forme consolidate di propaganda nazi-fascista che sono impunite, come quelle che avvengono mediante strumenti informatici.

Ci sembra questo un modo concreto e attuale per commemorare la Giornata della Memoria e ricordare le vittime della Shoah e del nazi-fascismo, che non tornerà con gli stessi strumenti di allora ma che resta una ideologia altrettanto pericolosa, e proprio per questo non può servirsi degli spazi della democrazia per propagandare idee razziste e violente.

Per portare la proposta di legge in Parlamento serviranno 50 mila firme da raccogliere entro il 31 marzo 2021. È possibile firmare la proposta presso tutti gli uffici anagrafe dei Comuni della provincia di Modena.

