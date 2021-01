Il finalese Raffaele Diegoli riporta allo splendore “Matilde a cavallo” dello Schivenoglia

QUINGENTOLE – Il restauro conservativo è stato portato a termine da Raffaele Diegoli, di Finale Emilia, con esperienza trentennale alle spalle dopo l’Accademia delle Belle Arti. Finalmente “Matilde a Cavallo” è tornata a splendere nel dipinto risalente alla costruzione della chiesa parrocchiale di Quingentole, a metà Settecento, attribuito a Francesco Maria Raineri, detto lo Schivenoglia.

L’opera di restauro è resa possibile grazie all’interessamento dell’associazione locale Civiltà d’abitare e ai finanziamenti delle fondazioni Comunità Mantovana e Banca Agricola Mantovana, oltre che della stessa Civiltà d’abitare.

Il lavoro, era iniziato a metà gennaio, era poi stato interrotto per l’emergenza coronavirus per riprendere qualche mese dopo. Dopo sei mesi, ecco il dipinto concluso. La tela, 5 metri per 6,5 di altezza, è da sempre posizionata nella cantoria, sopra la porta principale d’ingresso alla chiesa di Quingentole. Forse fu lo stesso vescovo Antonio Di Bagno, committente della chiesa, a portarla nella parrocchiale di San Lorenzo da uno dei propri palazzi mantovani.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017