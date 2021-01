Incidente grave a Crevalcore, intervento dei Vigili del Fuoco di San Felice

SAN FELICE – Venerdì 29 gennaio poco dopo le 19 la squadra dei Vigili del Fuoco di San Felice è stata inviata in supporto ai colleghi di Bologna per un violento incidente frontale sulla via Mezzo Ponente a Crevalcore. Sono stati 6 i feriti estratti dalle auto e assistiti dai sanitari del 118.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017