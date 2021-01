Luci accese e insegna illuminata, così la protesta di buon senso dell’osteria Panaria Bassa

Mentre si teme che venerdì la situazione degeneri, con la manifestazione di alcuni ristoratori e negozianti che terranno aperto nonostante i divieti, c’è chi fa una scelta di buonsenso per esprimere la sua protesta contro le misure del Governo.

All’osteria Panaria Bassa di Bomporto si terranno infatti le insegne accese e le luci accese. Non si potrà entrare per sedersi a tavola.

Spiega il titolare, Lorenzo Lucchini:

Ciao ragazzi,

noi il 15 gennaio faremo come al solito la consegna dei pasti!

Simbolicamente accenderemo l’insegna e le luci del locale, ma non faremo sedere nessuno ai nostri tavoli.

Sicuramente la rabbia e la frustrazione per la situazione che si è creata sono evidenti, inoltre queste debolezze di governo per noi imprenditori non aiutano affatto e anche un buon timoniere potrebbe perdere l’orientamento tra le vacue nebbie della politica, però rispettare le regole non vuol dire sempre abbassare la testa, ma vuol dire, a volte, prendere delle decisioni difficili per essere RESPONSABILI di fronte a una pandemia mondiale!!

Le risorse sono agli sgoccioli e gli aiuti non sono per niente sufficienti o nulli, ma teniamo botta, non possiamo mollare, per noi, per i nostri figli, per il nostro futuro.

D’altronde a Bomporto tra terremoti, alluvioni e catastrofi varie e’ qui che è stato coniato il termine resilienza e un’altra maledetta volta dobbiamo metterlo tra gli ingredienti della nostra esistenza!

Lottiamo ma sempre nel rispetto delle regole, siamo sicuri che saremo ascoltati e

tutti insieme ce la faremo.

Speriamo di poterci rivedere al più presto, in sicurezza e tirare un pistone di Lambrusco per brindare alla nostra salute e alla vostra voglia di vivere!!

A presto

Lo staff OSTERIA PANARIA BASSA

BOMPORTO