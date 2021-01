Manifestazione no vax a Mirandola, dopo il Pd protesta anche la Cgil

MIRANDOLA – Manifestazione no vax a Mirandola, dopo il Pd protesta anche la Cgil.

Scrivono dalla Cgil

Apprendiamo da notizie di stampa che per sabato 9 gennaio 2021 è in programma una manifestazione a Mirandola contro Vaccini e Tamponi covid, nella quale si vorrebbero mischiare anche le giuste preoccupazioni di molti esercenti per la situazione economica in cui versa il paese, a causa di questa pandemia. Da sempre la CGIL è in prima linea per difendere la libertà di espressione, ma allo stesso modo siamo impegnati per garantire il diritto ad una informazione adeguata, trasparente e partecipata dei cittadini, allo scopo di promuovere la tutela della salute e sicurezza di tutti. In tutto questo periodo abbiamo continuato a confrontarci con tutti i livelli istituzionali, con l’obiettivo di condividere una strategia in grado di fronteggiare efficacemente la complessità di questa fase, consapevoli delle difficoltà e delle criticità che si sono evidenziate. Sul piano locale, la CGIL dell’Area Nord, esprime grande preoccupazione per un “raduno” che rischia di generare un pericoloso focolaio di infezione in un’area già duramente colpita. Infatti troppo spesso in questi casi le regole vengono disattese, proprio per dimostrare tesi che nulla hanno a che vedere con le evidenze scientifiche, specialmente se promosse addirittura da medici radiati dall’albo. Noi non abbiamo dubbi, vaccinarsi è un atto di responsabilità del singolo nei confronti della propria salute e nei confronti della collettività e crediamo che la pandemia possa essere sconfitta solo se verrà sempre più considerata una questione che riguarda l’intera società. I tamponi poi servono per dare certezze alle migliaia di persone che ogni giorno si metto in fila in preda all’ansia. Non possiamo neppure esimerci dal chiedere rispetto per i tanti morti che ci sono e che purtroppo ci saranno ancora nel nostro territorio, in Ospedale così come nelle Case di Riposo. Con l’Ospedale di Mirandola già strapieno, i Servizi territoriali ingolfati e con gli operatori di nuovo allo stremo delle forze, chiediamo rispetto per il lavoro dei professionisti della sanità, medici, infermieri, operatori socio sanitari, farmacisti e pediatri. Tutti coloro che rischiano ogni giorno la loro vita e sacrificano gli affetti più cari per il bene comune, non meritano certo altre preoccupazioni; vanno invece aiutati, garantendo fin da subito almeno nuove assunzioni e stabilità nel rapporto di lavoro. Per ritornare alla nostra vita di prima è necessario che il maggior numero di persone venga sottoposto a vaccinazione nel minor tempo possibile, senza escludere nessuno. Alle istituzioni spetta il compito di vigilare sul rispetto delle regole e noi abbiamo fiducia che sarà fatto nel modo più scrupoloso possibile.

Il nuovo intervento del Pd sulla manifestazione no vax a Mirandola

Il segretario provinciale Pd Modena Davide Fava chiede a tutte le forze politiche responsabili di prendere le distanze da teorie e manifestazioni cospirazioniste no-vax. Ecco il suo commento:

“Esprimere il proprio pensiero e i propri dubbi è del tutto legittimo, ma, in particolare in questo momento, divulgare teorie cospirazioniste contro i vaccini è potenzialmente pericoloso per la salute pubblica. Quindi se è vero che la manifestazione no-vax annunciata per sabato pomeriggio a Mirandola è apolitica, la responsabilità di tutte le forze politiche è comunque quella di prendere le distanze da simili ideologie. Detto in maniera ancora più chiara, come Partito democratico ci aspettiamo che tutte le forze politiche serie e responsabili condannino chi diffonde teorie cospirazioniste e fake news sulla pelle delle persone. Una condanna che deve essere univoca e chiara, no ad ammiccamenti o colpevoli strizzatine d’occhi. Chi non prende le distanze, è da considerarsi compartecipe di quella piazza”.

Il segretario Pd di Mirandola Marco Azzolini risponde al sindaco Greco sull’annunciata manifestazione no-vax di sabato pomeriggio. Per Greco essendo giornata arancione non si potrà tenere: “Speriamo che – commenta Azzolini – le forze dell’ordine siano pronte a far rispettare le regole”. Ecco la nota di Marco Azzolini:

“Vorremmo ricordare al sindaco Greco che il problema non sono le più che legittime preoccupazioni dell’opposizione, bensì la salvaguardia della salute dei mirandolesi. Dai social vediamo che diverse persone annunciano la loro presenza alla manifestazione, per cui o è male informato il sindaco, che dice che essendo giornata arancione non si potrà tenere, o sono male informate loro. Nel caso, speriamo che le forze dell’ordine, con la Polizia municipale in testa, siano pronte a far rispettare le regole, con una presenza un po’ più visibile di certi giorni di mercato. Quanto al vaccino e alla campagna vaccinale, bene! Non possiamo che essere soddisfatti che l’Amministrazione si dichiari in prima linea, come siamo noi. Questo è uno dei temi su cui è necessaria la massima unità d’intenti e di comportamenti. Ripeterlo e renderlo sempre più chiaro ai cittadini, ribadire cioè che questo è l’unico modo per sconfiggere definitivamente la pandemia, non è certo una fatica inutile”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017