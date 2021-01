Mascherine alle scuole di Cavezzo, Cavezzo Viva: “Serve cambio fornitore, quello di ora non è sicuro”

CAVEZZO – Nota di Enrico Malverti, Capogruppo Cavezzo Viva, che riporta l’interpellanza rivolta al sindaco al consiglio comunale del 30 dicembre:

Il 9 dicembre 2020 il programma televisivo Striscia La notizia, a seguito di numerose segnalazioni di cittadini, ha mandato in onda un servizio documentando, grazie ai test di laboratorio della società BPSEC, come le mascherine chirurgiche prodotte da FCA nello stabilimento di Mirafiori abbiano una capacità di filtrazione batterica dal 67% al 77% notevolmente inferiori rispetto al minimo del 95% stabilito dal Ministero della Salute. Inoltre la respirabilità delle mascherine è risultata peggiore del 40% rispetto ai parametri richiesti dal Ministero della Salute, nonostante siano state validate dall’Istituto Superiore di Sanità.

CONSIDERATO che due settimane fa le scuole di Cavezzo hanno distribuito agli studenti una fornitura di mascherine proprio della FCA, prodotte a Mirafiori,

SOTTOLINEATA l’importanza di avere a disposizione prodotti adeguati sia per il contenimento dei contagi, sia per questioni di comfort respiratorio degli studenti,

SI CHIEDE a Sindaco e Giunta se siano informati della situazione descritta, se abbiano in qualche modo agito o stiano agendo, di concerto con il comprensorio scolastico, per richiedere se sia possibile effettuare un cambio di fornitore per garantire il massimo della tutela ai figli dei nostri concittadini.