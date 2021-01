Mirandola e Soliera, Bastiglia e Nonantola: tanti furti e tanta esasperazione dei cittadini

MIRANDOLA, SOLIERA, BASTIGLIA E NONANTOLA – Una serie di furti messi a segno, altri sventati tra Mirandola e Soliera, Bastiglia e Nonantola: non c’è pace nella Bassa.

L’ultimo colpo è avvenuto a Nonantola, in una lavanderia, ma sono tanti i casi segnalati dai cittadini derubati a casa, in auto o sul posto di lavoro da parte di delinquenti più o meno abituali.

Lunedì scorso, nel pomeriggio, è stata presa di mira una lavanderia Nonantola. Spiega la proprietaria:

Attenzione oggi abbiamo avuto visite non gradite fra le 13,00 e le 15,30 in lavanderia …oltre a noi hanno rubato una borsa a Redu’ distraendo la signora e altre 2 a Castelfranco…già allertati i carabinieri…tuttavia la prudenza non è mai troppa e mi sento in dovere di invitare a non abbassare la guardia nemmeno in questo periodo cosi difficile…

A Bastiglia due uomini, di età e nazionalità indefinita, sono stati avvistati mentre fuggivano da un obiettivo

Attenzione sono appena scappati ladri da via Albareto la signora dice 2 ragazzi sul posto già i carabinieri

A Mirandola una ragazza si è ritrovata una torcia in giardino, probabilmente usata da un aspirante ladruncolo per cercare una strada per entrare in casa, e lasciata cadere durante la fuga per non farsi scoprire.

Una bella sorpresa trovata stamattina in giardino: una torcina ancora accesa e abbandonata. Tenete sempre le finestre chiuse quando viene buio e quando possibile, tenete sempre l’allarme attivato.

Pochi giorni prima un giovanotto che maneggiava su un’auto in via Tagliamento se l’era filata appena era stato avvistato da un residente. E’ stato descritto come di tenera età, alto e magro. E al parcheggio della Coop di Mirandola, negli stessi giorni, una signora è stata derubata della sua borsa. Stessa dinamica a Soliera

Buonasera, purtroppo hanno rubato la borsetta di mia mamma e sono entrati in macchina con lei dentro : si tratta di uno zaino rosso. Abbiamo già bloccato le carte e abbiamo fatto già denuncia. Chiediamo a chi lo ritrovi di contattarci poiché non c’erano soldi, ma occhiali da vista e altre cose affettive e importanti per lei, ma non di valore per i ladri . Grazie

Un’ora fa dei clienti erano fermi con l’auto davanti al Castello e mi hanno chiamato. Una donna si è avvicinata per chiedere informazioni e un altra persona gli ha rubato la borsa. Attenzione

