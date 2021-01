Mirandola, il sindaco Greco dopo la benemerenza alla Croce Blu: “Soddisfazione per i volontari e per la città”

MIRANDOLA – “Sono concesse pubbliche benemerenze a titolo collettivo del Dipartimento della protezione civile alle amministrazioni, agli enti pubblici e privati, alle istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del servizio nazionale di protezione civile…”. È quanto si legge sul Decreto della Presidenza del Consiglio che conferisce “Pubblica benemerenza collettiva della Protezione Civile” alla Pubblica Assistenza Croce Blu di Mirandola per l’impegno profuso durante il sisma.

“Un riconoscimento importante, quello giunto dal Governo ai volontari mirandolesi. Soprattutto perché viene riconosciuto il valore e la dedizione all’aiuto, prestato in modo indefesso durante i giorni del terremoto del 2012 e in tutti i mesi a seguire”, afferma il Sindaco di Mirandola Alberto Greco. “Ritengo che, per l’associazione di volontariato, come pure per l’Amministrazione comunale e tutta la città di Mirandola, la benemerenza sia una grande e meritata soddisfazione – prosegue – L’apporto prezioso offerto dai volontari, la scelta di mettersi al servizio degli altri pur, ripensando a quei giorni difficili, anche loro purtroppo gravati dai danni inferti dal sisma, ne esalta il valore e l’impegno. Gli stessi di oggi, in una situazione seppur differente, ma ancora di gravità. Rinnovo, i miei complimenti all’associazione e a tutti loro, a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità.”

Ma l’elogio del Sindaco Greco va anche ad altre associazioni di volontariato, anch’esse insignite della benemerenza ed attive nei giorni del terremoto sul territorio mirandolese: all’A.V.P.A. Croce Blu Castelfranco Emilia – Nonantola – San Cesario sul Panaro (che avevano all’epoca allestito la cucina mobile per la distribuzione di pasti presso le Piscine di Mirandola restandovi per circa sei mesi), il Coordinamento Regionale di Volontariato della Protezione Civile del Piemonte e la Regione Piemonte(allocati presso la frazione di San Giacomo Roncole), la Pubblica Assistenza di Borgotaro – Albareto (PR).

