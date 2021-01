Nel modenese aumentano i nuovi nati nel 2020, la Cisl: «Ora misure per la famiglia e servizi per i giovani»

Meno figli in tempi di Covid? Non nella provincia di Modena, dove l’anno scorso sono nati 5.141 bambini, cioè 56 in più rispetto ai 5.085 nati vivi del 2019. Siamo lontani dai 7.200 bambini nati nel 2008 (record nel periodo 2002-2020), ma era dal 2011 che il numero di nati vivi dell’anno non superava il dato dell’anno precedente.

Se n’è accorta la Cisl Emilia Centrale analizzando le statistiche sulla popolazione modenese. La demografia, infatti, è uno degli ambiti più colpiti dalla pandemia, non solo per l’effetto diretto sull’aumento della mortalità, ma anche per le conseguenze indirette sui progetti di vita delle persone.

«È rimasto deluso chi, come noi, sperava in un boom di nascite, come avvenuto dopo altre crisi o nel secondo dopoguerra – afferma Rosamaria Papaleo, responsabile delle politiche familiari per la segreteria della Cisl Emilia Centrale – Una delle cause più plausibili è che questa crisi economica, essendo figlia di una crisi sanitaria, è molto più destabilizzante. È legittimo ipotizzare che il clima di paura e incertezza e le crescenti difficoltà legate a lavoro e reddito generate dai recenti avvenimenti influenzino negativamente le scelte di fecondità delle coppie italiane. Eppure da Modena arriva un segnale di speranza. Forse è ancora presto per parlare di un’inversione di tendenza, ma è sicuramente il momento di varare misure più efficaci a favore della natalità».

Da questo punto di vista la Cisl condivide il Family Act voluto dall’ex ministro per la Famiglia Elena Bonetti: un provvedimento in otto articoli che prevede, tra le altre cose, un assegno mensile universale per tutti i figli fino all’età adulta, sconti per gli asili, agevolazioni per gli affitti delle coppie composte da under 35, detrazioni fiscali delle spese dell’affitto per i figli maggiorenni iscritti a un corso universitario.

«Va bene anche quanto contenuto nella legge di Bilancio 2021, come l’allungamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio di paternità – aggiunge Papaleo – È un provvedimento simbolico, ma va nella direzione di condivisione del lavoro di cura tra uomo e donna. È positivo pure l’incremento delle risorse per la conciliazione vita-lavoro».

Per la segretaria Cisl bisogna aiutare le donne e i giovani, le due componenti più penalizzate dalla pandemia, ma indispensabili per il futuro del sistema Paese e sperare di risollevare la natalità.

«Donne e giovani sono i nostri “eserciti di riserva”. Dobbiamo dare loro gli strumenti adatti, in termini di servizi e welfare, per rimettere in moto Modena e l’Italia – dice Papaleo –

Sappiamo che il Covid-19 ha reso più fragili i percorsi scolastici che devono portare i giovani verso il mercato del lavoro. Ai giovani serve una buona formazione scolastica e professionale, migliori servizi, un più agevole ingresso nel mondo del lavoro e, soprattutto, fiducia nel futuro. Perché se è vero che la popolazione italiana è destinata a diminuire ancora, è anche vero che si può rafforzare il futuro delle generazioni per permettere loro di tornare a fare figli e attenuare il calo demografico.

Grazie all’Unione europea adesso i soldi ci sono, ma è necessario che i politici, sia a livello nazionale che locale – conclude Rosamaria Papaleo, responsabile delle politiche familiari per la segreteria Cisl Emilia Centrale – scommettano sul futuro del Paese prima ancora che sul presente».

NATI A MODENA E PROVINCIA (fonte: Istat)

2002 6.199

2003 6.126

2004 6.553

2005 6.770

2006 6.703

2007 6.857

2008 7.201

2009 7.151

2010 7.116

2011 6.949

2012 6.703

2013 6.311

2014 6.040

2015 5.937

2016 5.862

2017 5.570

2018 5.497

2019 5.085

2020 5.141 (stima)

