Nonantola, Nannetti: “Spazio definito inadeguato per compilazione moduli, non corrispondente a realtà”

Apprendiamo che il comitato cittadini alluvionati Nonantola ha dichiarato che l’Amministrazione ha segnalato l’inadeguatezza dello spazio individuato per l’attività di supporto ai cittadini per la compilazione dei moduli per la segnalazione dei danni da alluvione essendo di conseguenza costretto a sospendere l’attività.

Ci permettiamo di dire che ciò non corrisponde a verità.

Innanzitutto nessuno ci ha mai chiesto formalmente l’utilizzo di uno spazio. Vero è che nell’incontro del 29 dicembre tra comitato e amministrazione era stata ventilata la possibilità di utilizzare lo spazio Scialla in concessione all’associazione Pace&Solidarietà, ma questa ipotesi non ha avuto nessun seguito formale nei giorni successivi.

Avendo però appreso, nei giorni scorsi, che il comitato stava indicando lo spazio ex-stazione autocorriere (Scialla) nel fissare gli appuntamenti con i cittadini, ieri abbiamo provveduto a contattare l’associazione Pace e Solidarietà, referente dell’amministrazione per quello spazio, sollecitandola a perfezionare la documentazione utile ad autorizzare l’accesso anche al comitato, come previsto dalla concessione dei locali. Nel pomeriggio di oggi, 5 gennaio, il passaggio con Pace e Solidarietà si è perfezionato senza inciampi.

Oggi veniamo a sapere tramite social network che il comitato rinuncia alla creazione dello sportello. Ne prendiamo atto e ci dispiace che la responsabilità di tale decisione sia imputata all’Amministrazione (non ne comprendiamo le ragioni).

Noi abbiamo fatto ancora una volta tutto ciò che compete ad una amministrazione, come già lo avevamo fatto organizzando il 30 dicembre l’incontro del comitato con il presidente Bonaccini, e continueremo a farlo con serietà ogni volta che ce ne sarà bisogno. Proprio per questo chiediamo rispetto e non possiamo però tollerare né le falsità, né la distorsione della realtà.