Novi di Modena, polli morti sui bidoni della spazzatura, pericolo igienico

NOVI DI MODENA – Sul gruppo Facebook “Sei di Novi di Modena se…” è stata segnalata una grave violazione anche di norme igieniche:

Via Gazzoli oggi anche con tanto di polli morti sopra e davanti ai bidoni. Questa è una realtà insostenibile dal punto di vista ambientale e sanitario, i ratti ringraziano vivamente. O si mette una telecamera o si spostano i bidoni in un punto più vicino alle casa in modo che chi in continuazione scarica i rifiuti venga dissuaso per paura di essere visto. Questa è la situazione peggiore del paese e l’amministrazione comunale deve fare qualcosa per eliminare questo schifo!!!!