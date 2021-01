Novi, scavi per allacciamento acqua: senso unico alternato in via XXV aprile dall’1 al 12 febbraio

NOVI – A causa degli scavi necessari per l’allacciamento dell’acqua in via XXV aprile 47-81, a Novi, nella stessa strada è stata predisposta la circolazione a senso unico alternato per l’intero periodo in cui verranno realizzati i lavori, dall’1 al 12 febbraio 2021. La circolazione a senso unico alternato è prevista nei giorni indicati dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e non riguarderà i residenti nella via interessata e, naturalmente, i mezzi di Polizia e di soccorso.

