Ponte Samone, l’innalzamento del livello del Panaro interrompe i lavori di deviazione del fiume

Il maltempo dello scorso fine settimana ha comportato la temporanea interruzione delle operazioni di deviazione del fiume Panaro nella zona del ponte Samone, a causa dell’innalzamento del livello idrometrico del fiume. I lavori, necessari per poter consentire di avviare le opere di ripristino della struttura lungo la strada provinciale 26, chiusa dallo scorso 6 dicembre per i danni a una pila provocati dalla piena del fiume Panaro, ripartiranno in questi giorni.

