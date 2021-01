Processo “Angeli e Demoni”, Unione Comuni Area Nord sarà parte civile

Nel corso dell’udienza di giovedì 28 gennaio del processo “Angeli e Demoni” di Bibbiano, l’Unione Comuni Area Nord è stata ammessa come parte civile. L’ordinanza del Tribunale, infatti, riporta come “vada considerato come tale (parte civile) un soggetto che si sia espressamente costituito per far valere i danni subiti in quanto ente affidatario della minore (in questo caso, una bambina di Mirandola), e relativamente ai contestati reati che la coinvolgono o comunque connessi e che l’hanno interessata: in tale veste, l’Unione era già stata coerentemente indicata quale parte offesa nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero”. “Non sussiste alcun dubbio in ordine alla legittimazione dell’Unione a costituirsi parte civile, poiché l’ipotizzata commissione dei reati, dove accertata, sarebbe sicuramente lesiva di interessi che fanno direttamente capo all’Unione stessa” conclude l’ordinanza.

