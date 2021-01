Ravarino, interruzione del traffico in via Giliberti dal 18/1 al 19/2 per la posa di cavi elettrici

RAVARINO – Nei mesi di gennaio e febbraio è in programma una variazione della viabilità nel Comune di Ravarino. Come previsto da un’ordinanza dirigenziale dell’8/1 scorso, a causa dei lavori necessari per la posa di cavi elettrici, infatti, nel periodo dal 18/1 al 19/2 2021, via Giliberti sarà chiusa al traffico pedonale e veicolare per un tratto di 800 metri dopo l’incrocio con via Sammartini e fino a 800 metri prima dell’incrocio con la Strada Provinciale 568, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, limitatamente all’area di cantiere itinerante e ad esclusione dei cittadini residenti, dei mezzi delle attività produttive e, naturalmente, di quelli di soccorso.

