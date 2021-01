San Biagio, segnalati sacchi di rifiuti nei fossati ai lati della strada

SAN BIAGIO – Sono tanti gli episodi di inciviltà che i cittadini della Bassa segnalano ogni giorno attraverso i social network. L’ultimo caso è rappresentato da un’abitante di San Biagio, nei pressi di San Felice, che, passeggiando per il paese, si è imbattuta in sacchi di immondizia e, addirittura, in un paio di mutande abbandonati nei fossati lungo la strada, probabilmente gettati via da automobilisti di passaggio. L’episodio, come spesso accade, ha provocato una forte reazione da parte dei cittadini, che si chiedono come sia possibile assistere a tali atti di inciviltà e di mancanza di rispetto per il prossimo, sui social network.

