San Prospero, dalle scuole alla pulizia del bosco di Villa Tusini: le iniziative per la tutela dell’ambiente

SAN PROSPERO – L’Amministrazione comunale di San Prospero compie un excursus sulle azioni messe in campo negli ultimi due anni per salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini:

Si è scelto di partire dalle scuole, considerati luoghi strategici per la diffusione di una cultura della sostenibilità e per incoraggiare le nuove generazioni ad assumere comportamenti responsabili in termini di tutela dell’ambiente. Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, mediante il Fondo d’Ambito d’incentivazione alla prevenzione e riduzione rifiuti ex L.R. 16/2015, il Comune di San Prospero ha ottenuto fondi per promuovere la riduzione della plastica nelle scuole. In particolare sono state messe in atto le seguenti iniziative: le mense scolastiche sono state dotate di un impianto di filtrazione; erogatori d’acqua filtrata sono stati installati nelle scuole medie ed elementari e presso le sedi comunali; nei mesi scorsi centinaia di borracce sono state distribuite agli studenti nell’ottica di ridurre l’uso della plastica: nella scuola materna statale ed in quella paritaria sono state consegnate 200 borracce, mentre gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado ne hanno ricevute 500; lo scorso settembre, in concomitanza con altre iniziative plastic free su tutto il territorio nazionale, l’Amministrazione comunale ha aderito alla giornata ecologica per la pulizia del bosco di Villa Tusini. L’iniziativa è stata coordinata dal Consigliere comunale Simone Ganzerli e ha visto la partecipazione di oltre 40 persone tra membri della Protezione Civile, della Pro Loco e semplici volontari, ottenendo un successo oltre le aspettative. Il Comune di San Prospero ha inoltre aderito all’iniziativa sulla promozione dell’utilizzo dei pannolini lavabili, un progetto che sarà concretizzato nel 2021. “La questione ambientale è centrale nella nostra comunità – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di San Prospero Antonio Capasso. L’Amministrazione crede fortemente nella formazione di una cultura volta alla tutela dell’ambiente. Riteniamo inoltre sia importante che tutti i cittadini adottino comportamenti virtuosi per raggiungere risultati soddisfacenti in termini di sostenibilità ambientale e sani stili di vita. Abbiamo ottenuto risultati importanti e continuiamo a porci obiettivi ambiziosi, ma realizzabili”.