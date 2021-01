San Prospero, quest’anno il Carnevale si festeggia “in coro”

SAN PROSPERO – Quest’anno a San Prospero si festeggerà il Carnevale cantando con i bambini. Non ci saranno cortei, non ci saranno sfilate, non sarà possibile, ma si potrà cantare con i piccoli dalle finestre o dai giardini di casa nostra.

Invitiamo i genitori, i cui bambini vorranno partecipare all’iniziativa, ad iscriverli entro le 19 di lunedì 18 gennaio inviando una mail a le.domenike@gmail.com, indicando nome e numero di telefono.

