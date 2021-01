Sinergas, società del Gruppo AIMAG, completa l’acquisizione di Soenergy

Si amplia la gamma degli utenti e dei servizi offerti dal Gruppo AIMAG e dalla controllata Sinergas società specializzata nella vendita di gas ed energia elettrica.

Sinergas S.p.A, la società del Gruppo AIMAG specializzata nella vendita di gas ed energia elettrica a cittadini ed imprese in un ampio territorio che comprende parte della provincia di Modena, Bologna, Mantova ma si estende con la sua rete commerciale su tutto il territorio nazionale. Nel 2019, la società ha realizzato un fatturato di oltre 135 milioni di euro su oltre 130.000 Clienti.

Si è conclusa l’operazione di compravendita del ramo di azienda di Soenergy S.r.l. avvenuta per un importo di circa 51 milioni di euro, consentendo a Sinergas di estendere la sua attività anche all’ambito di altre regioni, completando così la gamma dei servizi offerti nel comparto retail/industriale nell’area nord-Italia. Soenergy infatti, è una società specializzata nella vendita di gas ed energia elettrica con forte espansione in Emilia Romagna ma anche in Veneto e Lombardia, regioni dove, a partire dagli anni 2000, ha insediato una capillare rete vendita.

L’unione delle due realtà porterà un fatturato complessivo di circa 300 Milioni di euro su 230.000 Clienti, con oltre 60 sportelli e 120 dipendenti. Numeri in grado di competere con i principali player di mercato ed offrire nuovi servizi alla Clientela.

Il consolidamento delle competenze nel settore, unitamente a quelle relative all’efficienza energetica, sarà un importante vantaggio anche in previsione della fine del mercato tutelato. “La partecipazione alla gara, avviata sette mesi fa – ha dichiarato Enrico Baraldi, Presidente di Sinergas – ci ha già permesso di effettuare operazioni non soltanto in Emilia Romagna, ma anche su altre importanti piazze italiane. La nostra struttura e organizzazione, unite alle specifiche competenze di Soenergy, offriranno un’ulteriore possibilità di crescita a Sinergas, quale punto di riferimento nell’attività di vendita di gas, energia elettrica ed efficienza energetica”.

Intesa Sanpaolo, Divisione Imi Corporate & Investment Banking, ha finanziato l’acquisizione, assistita dallo studio di consulenza Orrick.

