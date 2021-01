Trenta infetti nella casa di riposo di Cavezzo, Forza Italia: ” “Personale insufficiente”

CAVEZZO – “Personale insufficiente, la Cra va aiutata ad uscire dall’emergenza. Oltre 30 pazienti colpiti dal covid”. E’ il commento degli esponenti di Forza Italia Antonio Platis e Alessandro Grasso, che in una nota spiegano:

Da settembre scorso – incalzano Alessandro Grasso, Coordinatore FI, e Antonio Platis, Cons. Prov. FI, pieno organico alla casa protetta di Cavezzo. Il personale è insufficiente e in alcuni periodi dell’anno probabilmente è ridotto all’osso. Questa cronica assenza di personale, nonostante la buona volontà degli operatori e della direzione, è drammatica. Oggi sono più della metà gli ospiti colpiti da covid ed i familiari hanno grossissime difficoltà a parlare con i propri cari perché il personale, essendo insufficiente, non riesce a gestire neppure l’ordinario rapporto di dialogo che deve essere mantenuto tra i parenti e gli ospiti colpiti dal virus. Abbiamo raccolto alcune denunce di congiunti che da fine anno non hanno potuto parlare con il proprio caro. Questo ‘silenzio’ è eccessivo e non giustificabile. La denuncia di Forza Italia – spiegano gli azzurri – vuole accendere i riflettori sul caso di Villa Rosati per sollecitare un un’intervento straordinario di aiuto alla struttura che è veramente provata e per chiedere a Comune e Regione un monitoraggio diverso dei servizi agli anziani. Non può da un lato l’Ausl fare incetta di personale medico tra le coop e le asp e poi non porsi il problema di come garantire i servizi.

Alessandro Grasso Coordinatore FI Cavezzo

Antonio Platis

Consigliere Provinciale Fi