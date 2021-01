Ufficio Postale di Cavezzo chiuso, aggiornamento della situazione

CAVEZZO – Il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi aggiorna sulla situazione dell’Ufficio Postale del capoluogo, chiuso dallo scorso mese di agosto, in seguito al danneggiamento del dispositivo ATM durante un furto. “L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Luppi – ha chiesto un orizzonte temporale per la riapertura alla Direzione Provinciale di Poste Italiane, anche in seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini: stando alla risposta ricevuta, l’ufficio dovrebbe riaprire a marzo, al termine di lavori che interesseranno non solo la parte danneggiata dall’esplosione, ma anche l’interno dei locali, oggetto di un intervento migliorativo. Parliamo di un servizio essenziale per i cittadini e per questo motivo, anche in seguito a un recente incontro con i sindacati, ho in questi giorni proposto agli altri sindaci dell’Area Nord di affrontare il tema come territorio, condividendo le varie necessità e criticità”.

