Un defibrillatore per la scuola “Alessandro Volta” di Bomporto – Bastiglia

Dal Rotary Club Modena L. A. Muratori un defibrillatore per la scuola secondaria di primo grado “Alessandro Volta”, che fa parte dell’Istituto comprensivo Bomporto-Bastiglia. La donazione è arrivata dall’Interact Club Modena L. A. Muratori, club composto da giovanissimi soci in orbita Rotary, che non potendo organizzare eventi a causa delle limitazioni legate alla pandemia, ha deciso di portare avanti questa importante azione benefica in favore delle due comunità.

La presidente dell’Interact Club Modena L. A. Muratori Giada Rubini Grandi, insieme ad altre socie – la past president e governatore Andreina Paolillo, la vice presidente Beatrice Prampolini e il segretario Francesca Stefani – hanno consegnato il dispositivo medico al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Giuseppe Valle, alla presenza del Sindaco di Bomporto Angelo Giovannini e della Vicesindaca di Bastiglia Manuela Rossi, che nel loro intervento hanno ribadito l’impegno a far diventare i due comuni sempre più cardioprotetti, oltre a Massimo Santoro dell’associazione “Friends for Life”, che ha curato la formazione all’interno del plesso scolastico.

“Una bella iniziativa che apre spiragli positivi e significativi per il futuro – ha commentato il professor Valle –. La speranza è di non dover mai utilizzare questi strumenti, ma è importante averli e saperli usare, per tutelare la salute e aumentare sicurezza e prevenzione, anche all’interno della scuola. Un ringraziamento speciale all’Interact Club Modena L. A. Muratori per averci donato questo prezioso dispositivo, che in casi di emergenza può davvero salvare la vita”.

