Vertenza Goldoni: Lega, bene avvio trattativa per cessione

“La Lega sta seguendo con attenzione la trattativa che potrebbe portare la storica azienda Goldoni di Migliarina di Carpi ad essere ceduta alla società belga Keestrack. In ogni caso, la priorità deve essere la difesa dei diritti dei lavoratori legata a doppio filo con la tenuta di un tassello importante per il mondo produttivo modenese. L’auspicio forte è che questa circostanza possa rappresentare un’occasione preziosa per rilanciare un prezioso patrimonio di esperienza, professionalità e know how che fa della Goldoni un vanto di tutto il territorio”. Lo dicono in una nota i parlamentari della Lega Stefano Corti, Benedetta Fiorini e Guglielmo Golinelli. “Sarà certamente prioritario sostenere la ripartenza di una produzione che da sempre rappresenta un’eccellenza del Made in Italy. Non possiamo permetterci, soprattutto in questa delicatissima crisi economica e sanitaria, di perdere aziende importanti in termini occupazionali e di coesione sociale”, concludono i parlamentari.

