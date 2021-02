Barbie svela la nuova linea di bambole Fashionistas 2021

Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) ha annunciato che il suo iconico marchio Barbie® è stato nominato prima property del mercato del giocattolo a livello mondiale per il 2020 secondo NPD Group, una delle principali società globali di informazione.

Inoltre, Barbie continua il suo viaggio per rappresentare le diversità e l’inclusione nel segmento delle fashion doll con una nuova collezione di Barbie Fashionistas, inserendo per la prima volta sul mercato fra gli altri Ken su sedia a rotelle, Ken con i capelli stile afro e Barbie con la pelle più chiara e vitiligine. Il brand sta anche lanciando un nuovo packaging di prodotto che include un astuccio riutilizzabile che i bambini potranno usare per trasportare o riporre le loro bambole e averle sempre a portata di mano! Le bambole saranno disponibili in Italia entro il mese di Febbraio.

La linea Barbie Fashionistas è la linea di bambole più inclusiva al mondo e, dal suo lancio, Barbie ha introdotto più di 175 look, offrendo alle bambine una varietà incredibile di tonalità di pelle, colori degli occhi, capigliature, forme del corpo e mode fra cui scegliere. Le Barbie Fashionistas sono tra i top 10 prodotti di Barbie più venduti nel 2020, salendo addirittura al 3° posto quando ci riferiamo alla categoria Barbie Fashion Dolls*.

“Barbie raggiunge nuove vette diventando la property nr.1 al mondo* nel mercato del giocattolo e si conferma come la property nr.1 della categoria Fashion Doll**, trasmettendo un messaggio molto chiaro: il marchio Barbie è più importante che mai. Essere la linea di fashion doll più inclusiva sul mercato ci investe di una grande responsabilità nel rappresentare al meglio il mondo che ci circonda e sappiamo bene quali sono gli innumerevoli vantaggi positivi nell’esporre i bambini a bambole con diverse tonalità della pelle, capigliature, abilità e altro ancora. Siamo orgogliosi di offrire una gamma ancora più ampia con questa l’ultima linea di Barbie Fashionistas così che ancora più bambini si vedano rappresentati nella nostra linea di bambole “. – Lisa McKnight, Senior Vice President e Global Head di Barbie and Dolls, Mattel.

Vedi maggiori dettagli di seguito.

Barbie Fashionistas 2021 – La nuova linea

Ken in sedia a rotelle

Dopo il successo e gli apprezzamenti dei fan per Barbie in sedia a rotelle, introduciamo per la prima volta in assoluto Ken in sedia a rotelle.

Inoltre, stiamo ampliando il nostro assortimento di Barbie in sedia a rotelle con due nuovi look completi di accessori come marsupio e occhiali da sole o orecchini, nonché una rampa per disabili compatibile con La Casa dei Sogni di Barbie.

Già tra i primi dieci best seller della serie Fashionista nel 2020, la bambola in sedia a rotelle è stata la seconda bambola più popolare dell’anno nel mondo.

Ken con Capelli radicati

• Lo scorso anno Ken è stato presentato per la prima volta con i capelli lunghi e radicati, quest’anno proseguiamo con questo stile e introduciamo in linea Ken Fashionista Black con i capelli afro.

• Tra i best seller nel 2020, il Ken Fashionistas con i capelli lunghi è stato il 2 ° più popolare al mondo.

Barbie con vitiligine

Lo scorso anno, abbiamo introdotto una bambola con vitiligine nella nostra linea di Barbie Fashionistas per consentire ai bambini di interpretare ancora più storie che possono vedere nel mondo che li circonda.

La bambola con vitiligine è stata uno dei primi cinque best seller di Fashionista negli Stati Uniti nel 2020.

A livello globale, è stata tra i primi 10.

