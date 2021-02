Bomporto, senza mascherina, sputa a terra e viene multato. Il sindaco: “Giusto sanzionare”

BOMPORTO – In seguito all’episodio di maleducazione, costato una doppia multa, per un totale di 450 euro, ad un uomo che, nella giornata di martedì 16 febbraio, ha sputato per terra in piazza Roma a Bomporto e, in seguito, ha proseguito la propria passeggiata con la mascherina abbassata, al contrario di quanto impongono le normative anti-contagio, il sindaco di Bomporto, Angelo Giovannini, ha così commentato l’accaduto:

“Apprezzo l’operato degli agenti e lo condivido. Quando alla maleducazione e mancanza di senso civico si aggiunge il disinteresse per la salute degli altri credo sia giusto anche sanzionare. Come sapete ho anche firmato un’ordinanza per sanzionare da 300 a 3000 euro chi abbandona in modo scorretto mascherine o guanti monouso. Dopo quasi un anno che ripetiamo incessantemente, su vari canali e in ogni occasione, quali sono i comportamenti corretti non ci sono più scuse; chi sbaglia lo fa sapendo di sbagliare”

