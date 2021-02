Bomporto, slitta al 28 febbraio la scadenza del bando per i contributi alle attività economiche

BOMPORTO – Il Comune di Bomporto, attraverso una nota diffusa nella mattinata di giovedì 4 febbraio, informa che è slittata al 28 febbraio la scadenza del bando rivolto alle attività economiche del territorio. Fino alla termine del mese gli esercenti di Bomporto potranno usufruire degli incentivi a fondo perduto messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per supportare il tessuto produttivo locale, alla prese con gli effetti e le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Del contributo, ricorda la nota, possono beneficiare i titolari di attività economiche aperte al pubblico ubicate sul territorio bomportese: esercizi di vicinato che svolgono attività di commercio al dettaglio con una superficie di vendita fino a 250 mq , esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, palestre e impianti sportivi, attività artigianali e di servizio con vendita al pubblico (ad esempio pizzerie al taglio e gelaterie), attività di servizi alla persona come acconciatori ed estetisti, agenzie di viaggi, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e agriturismi, agenzie di organizzazione eventi.

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando riceveranno un contributo per il 50% delle spese sostenute tra l’11 marzo e il 31 dicembre 2020, fino ad un massimo di 500 euro per richiedente.

I criteri di spesa in base ai quali saranno valutate le domande ricevute sono le spese sostenute per la limitazione del contagio (interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, acquisto di impianti e attrezzature per sanificare, di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle persone, di dispositivi di protezione individuale, termoscanner, dispositivi contapersone, servizi di sicurezza e di consulenza per riorganizzare gli spazi di lavoro), le spese sostenute per il pagamento della TARI e le spese per l’ ammodernamento e l’innovazione tecnologica (per l’adozione di nuovi modelli organizzativi o di vendita alla clientela, consulenze e azioni di marketing volte al rilancio dell’attività, acquisto di software finalizzati al monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario e a progetti di innovazione tecnologica, acquisto di attrezzature informatiche collegate all’attività svolta).

Le domande dovranno essere inviate al SUAP dell’Unione dei Comuni del Sorbara tramite posta elettronica all’indirizzo suap@unionedelsorbara.mo.it o per posta elettronica certificata all’indirizzo suap@cert.unionedelsorbara.mo.it entro il 28 febbraio 2021.

