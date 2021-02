Camposanto, grande partecipazione per la passeggiata ecologica

CAMPOSANTO – Il consigliere comunale di Camposanto Erik Benassi, tramite il proprio profilo Facebook, ha voluto sottolineare la grande partecipazione che si è registrata per la passeggiata ecologica organizzata per la mattinata di sabato 27 febbraio.

Partecipazione commovente per la passeggiata ecologica in paese, tanto che abbiamo potuto dividerci in 3 gruppi ed ampliare di molto la zona interessata! Quindi, tanti rifiuti raccolti e paese più pulito da oggi pomeriggio. Purtroppo, tra questi anche tante deiezioni canine, nella zona dei viali e delle microresidenze. Pazienza se il cane gira da solo, ma vien da dire mannaggia ai padroni che non raccolgono durante la passeggiata! Organizzeremo presto un’altra raccolta.