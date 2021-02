Cavezzo, 700 nuovi libri per “La Biblio”

Più di 700 libri nuovi per la biblioteca comunale “La Biblio” di Cavezzo. Le nuove acquisizioni sono state possibili grazie ai 10mila euro ottenuti in seguito alla partecipazione al bando del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha istituito il “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”. A Cavezzo sono dunque arrivate tantissime novità editoriali per adulti, ragazzi e bambini sia di saggistica e ovviamente tantissima narrativa. A questi si aggiungono venti titoli circa in lingua inglese per i ragazzi, acquistati anche grazie alle indicazioni di alcune insegnanti della scuola primaria di Cavezzo. Sono stati sostituiti alcuni grandi classici intramontabili e sempre richiestissimi e proprio per questo ormai rovinati o deteriorati.

È stato inoltre possibile implementare per quantità e soprattutto per qualità la sezione delle graphic novel, che rappresentano una tipologia editoriale importante non solo di intrattenimento per i più grandi (e infatti non mancano riedizioni dei classici del fumetto), ma anche come strumento didattico e di avvicinamento alla lettura dei più giovani. Infine è stato rinnovato il patrimonio delle guide turistiche, sostituendo testi ormai obsoleti e non più aggiornati con le più recenti edizioni, acquistando anche nuove mete e itinerari. Si ricorda che da lunedì 8 febbraio per gli utenti della Biblio sarà possibile accedere nuovamente a una parte degli scaffali, per scegliere personalmente i libri a disposizione.

Per il materiale multimediale, i fumetti e la saggistica rimane invece necessario rivolgersi ai bibliotecari. Per i residenti a Cavezzo è ancora attivo il servizio di prestito a domicilio per libri e DVD, telefonando in biblioteca negli orari di apertura: un addetto recapiterà e/o ritirerà i libri e i DVD negli orari e giorni che verranno concordati al momento della prenotazione. In attesa di potersi ritrovare di nuovo in presenza nella più totale sicurezza, ogni sabato mattina alle ore 10.30, le volontarie del gruppo “Nati per Leggere” di Cavezzo leggono dalla “poltrona gialla”, in diretta tramite Google Meet, alcuni libri per la fascia d’età 3-6 anni.

Per informazioni e prenotazioni telefonare in biblioteca in orario di apertura o scrivere a biblioteca@comune.cavezzo.mo.it.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017