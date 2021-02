Cavezzo, in completamento i lavori allo stadio Borsari

CAVEZZO – Come ha annunciato la sindaca di Cavezzo, Lisa Luppi, attraverso la propria pagina Facebook, in attesa della ripresa delle attività a carattere sportivo e aggregativo, compatibilmente con l’emergenza Covid, sono in fase di completamento alcuni lavori complementari attualmente in corso allo stadio Nino Borsari, che hanno portato all’installazione delle sedute sulla tribuna. La sindaca ricorda, inoltre, come negli ultimi anni siano stati eseguiti sullo stadio altri importanti lavori manutentivi, volti al miglioramento dello spazio e dell’impianto. L’obiettivo per il 2021 è, invece, quello di completare il comparto sportivo mettendo a disposizione ulteriori spogliatoi e una palestra adeguata per la box.

