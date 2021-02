Cavezzo, nei parchi cittadini piantato un albero per ogni nato nel 2019

CAVEZZO – A Cavezzo sono stati piantati, nei giorni scorsi, 49 alberi, assegnati nelle scorse settimane dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dei progetti dedicati alla forestazione urbana e al contrasto ai cambiamenti climatici. Il Comune di Cavezzo ha scelto di piantare un nuovo albero per ogni nato nel 2019, coinvolgendo i cittadini nella scelta delle aree pubbliche interessate dall’intervento. Raccogliendo i loro suggerimenti, in accordo con l’Ufficio tecnico, si è quindi provveduto a distribuire le nuove piante tra lo sgambatoio (area ex map) su via Leonardo da Vinci, e tre aree verdi: il parco di via Marconi, quello di via Pasolini e quello su via Leopardi.

“Un nuovo albero, così come un bambino appena nato – commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Fabrizio Trevisi – ci invita a guardare al futuro, e mai come in questo periodo ne abbiamo tutti bisogno. Ringrazio i cittadini che hanno partecipato alla scelta delle aree verdi dove effettuare la piantumazioni. I nostri parchi sono un patrimonio di tutti, e ci auguriamo che sempre più persone si interessino a loro”.

