Cavezzo, vandali danneggiano defibrillatore che serve biblioteca e bocciofila

CAVEZZO – Nella mattinata di sabato 27 febbraio, i tecnici comunali hanno accertato il danneggiamento, presumibilmente a opera di vandali, del defibrillatore che serve l’area esterna alla struttura polivalente che ospita la Biblioteca e la bocciofila. I responsabili, scrive la sindaca di Cavezzo, Lisa Luppi, sulla propria pagina Facebook, sono probabilmente gli stessi che hanno causato l’interruzione della corrente elettrica nello stabile, riscontrata questa mattina dal personale della biblioteca.

L’amministrazione comunale condanna fermamente questo episodio, la Polizia Locale è al lavoro per recuperare dai sistemi di videosorveglianza tutte le immagini utili ad identificare i responsabili e nei prossimi giorni verrà sporta regolare denuncia, non solo per i danni materiali a beni pubblici, quindi di tutti, ma perché in questo caso specifico è stato vandalizzato un dispositivo salvavita. La nostra comunità si è dotata di tali presidi grazie alla solidarietà di tanti e al grande impegno di quei cittadini che per fare di Cavezzo una realtà cardioprotetta hanno formato il comitato “Progetto defibrillatori”.